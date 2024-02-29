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Тинькофф Банк запустил обмен юаней в банкоматах

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Тинькофф Банк добавил юани для обмена в своих банкоматах.
Тинькофф Банк запустил обмен юаней в банкоматах
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Отмечается, что теперь клиенты помимо долларов и евро могут покупать юани со своего рублёвого счёта.

«Так же, как и с обменом долларов и евро, на операции клиентов по покупке юаней в банкоматах Тинькофф не распространяются ограничения, связанные с ежемесячным лимитом снятия наличных в банкомате или с лимитом ЦБ России на снятие валюты (установленным в марте 2022 года)», — уточнили в банке.

Услуга доступна жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Иркутска и Сочи.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов России обсуждает с Китаем возможность привлечения займов в юанях, но решения пока нет.

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