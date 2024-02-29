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В Петербурге ИПП увеличился почти на 11% в январе текущего года

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Согласно данным Петростата, в Санкт-Петербурге индекс промышленного производства (ИПП) вырос почти на 11% в январе 2024 года.
В Петербурге ИПП увеличился почти на 11% в январе текущего года
  • Gettyimages.ru

Также на 70% увеличился выпуск электроники и компьютеров, пишет сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, производители нарастили выпуск автотранспортных приспособлений. К примеру, производство прицепов для автомобилей возросло на 50%.

В некоторых областях индекс промышленного производства, напротив, снизился. Так, выпуск металлургической продукции упал на 39%, производство одежды — почти на 30%, выпуск пищевых продуктов — на 17%.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как правительство столицы помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию.

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