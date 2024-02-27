Аналитики спрогнозировали, как будет меняться цена биткоина

Опрошенные RT аналитики рассказали, как будет меняться цена биткоина.

Криптоэксперт Евгений Каминский считает, что можно ожидать достижения стоимости в районе $100 тыс. за биткоин в перспективе, по его мнению, одного года.

«Либо конец 2024 года, либо начало 2025 года. Некоторые аналитики сходятся на том, что это может быть и $200 тыс., и ещё какие-то более значимые суммы, но пока вполне реально достижение отметки в $100 тыс.», — отметил собеседник RT.

По словам Александра Шнейдермана, руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», на данный момент видны перспективы роста биткоина на фоне продолжающейся геополитической нестабильности и неопределённости.

«Тенденции в курсе криптовалюты отражают ожидания халвинга и привлекают внимание инвесторов к более рискованным активам на фоне экономической неопределённости. Однако спекулятивные действия участников рынка могут исказить эту динамику в пользу выгоды, учитывая отсутствие строгого регулирования и стандартов поведения на криптовалютных площадках», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина превысила $57 тыс. впервые с 1 декабря 2021 года.