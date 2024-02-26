Силуанов: сдвиги, начавшиеся в мировой экономике, безболезненно не проходят
Об этом пишет РИА Новости.
«Быстрая динамика развития стран с развивающимися экономиками подтверждает, что в мире происходят сдвиги глобального экономического характера», — отметил он.
По словам Силуанова, государства с развивающимися экономиками уже обогнали по потенциалу страны «большой семерки».
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что российская экономика показывает устойчивость на фоне введённых санкций.