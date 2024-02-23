Аналитик Кулагин дал прогноз по курсу рубля на предстоящую неделю

Руководитель управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин рассказал о возможном курсе рубля на предстоящей неделе.

«На предстоящей неделе ожидаемый торговый диапазон составит 90 — 95 рублей за доллар, 98 — 103 рублей за евро, 12,6 — 13 рублей за юань», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в пользу рубля выступает обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций.

Кроме того, будет поступать валютная выручка за относительно высокий экспорт декабря — января, отметил эксперт.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал о возможной динамике курса доллара на ближайшие дни.