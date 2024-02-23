Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 92—94 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT спрогнозировал курс доллара на уровне 92—94 рублей.

Аналитик считает, что на новой неделе уже будут «понятны основные детали 13-го пакета антироссийских санкций».

«Геополитический фактор для российского валютного рынка давно не напоминал о себе, поэтому могут быть достаточно яркие негативные реакции. Хорошая новость в том, что они будут короткими по времени, к тому же геополитика давно отражена в котировках», — отмечает он.

Антонов напомнил, что поддержит позиции рубля налоговый период, который на следующей неделе войдёт в свою активную фазу, а также высокая ключевая ставка ЦБ.

«На исходе зимы и в начале весны доллар США будет двигаться в границах 92—94 рублей, евро — в границах 99—102 рублей. Внутридневная волатильность сохранится выше средних уровней, но эмоции улягутся быстро», — уверен собеседник RT.

Ранее стало известно, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 93 рубля впервые с 9 февраля 2024 года.