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Путин заявил об активном росте неэнергетической части экономики России

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Президент России Владимир Путин заявил, что неэнергетическая часть российской экономики растёт лучшими темпами, чем раньше.
Путин заявил об активном росте неэнергетической части экономики России
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram.

«Конечно, когда мы продавали, получали больше денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растёт гораздо большими темпами, чем раньше», — отметил он.

Путин также добавил, что российская экономика успешно справляется с потерей такого потребителя энергоносителей, как Германия.

Ранее Путин заявил, что ненефтегазовые доходы России в прошлом году выросли примерно на 25%.

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