Путин заявил об активном росте неэнергетической части экономики России
- РИА Новости
Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram.
«Конечно, когда мы продавали, получали больше денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растёт гораздо большими темпами, чем раньше», — отметил он.
Путин также добавил, что российская экономика успешно справляется с потерей такого потребителя энергоносителей, как Германия.
Ранее Путин заявил, что ненефтегазовые доходы России в прошлом году выросли примерно на 25%.