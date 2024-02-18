Путин заявил об активном росте неэнергетической части экономики России

Президент России Владимир Путин заявил, что неэнергетическая часть российской экономики растёт лучшими темпами, чем раньше.

Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Фрагмент опубликован в его Telegram.

«Конечно, когда мы продавали, получали больше денег, может быть, было веселее. Но, с другой стороны, чем меньше мы зависим от энергетики, тем лучше. Потому что у нас неэнергетическая часть экономики растёт гораздо большими темпами, чем раньше», — отметил он.

Путин также добавил, что российская экономика успешно справляется с потерей такого потребителя энергоносителей, как Германия.

Ранее Путин заявил, что ненефтегазовые доходы России в прошлом году выросли примерно на 25%.