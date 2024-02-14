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Российские пивовары сообщили об отказе ряда сетей принимать кеги с пивом

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Российские пивовары сообщили, что некоторые розничные сети начали отказываться от продажи разливного пива, частично это связано с новыми требованиями к работе с кегами (ёмкостями для перевозки и хранения пива).
Российские пивовары сообщили об отказе ряда сетей принимать кеги с пивом
  • РИА Новости

Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Росалкогольтабакконтроле.

Издание отмечает, что с проблемой столкнулись в том числе «Балтика» и ряд менее крупных пивоваров. Проблема возникла после того, как с 15 января для магазинов вступило в силу требование об обязательной передаче сведений о подключении кегов.

Также теперь предусмотрена передача данных о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Некоторые представители отрасли сообщили, что розница оказалась не готова к выполнению требований.

14 февраля региональные власти в России наделили правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках».

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