Российские пивовары сообщили об отказе ряда сетей принимать кеги с пивом
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы по пивоваренной продукции и слабоалкогольным напиткам экспертного совета при Росалкогольтабакконтроле.
Издание отмечает, что с проблемой столкнулись в том числе «Балтика» и ряд менее крупных пивоваров. Проблема возникла после того, как с 15 января для магазинов вступило в силу требование об обязательной передаче сведений о подключении кегов.
Также теперь предусмотрена передача данных о продаже с помощью контрольно-кассовой техники в национальную систему маркировки «Честный знак». Некоторые представители отрасли сообщили, что розница оказалась не готова к выполнению требований.
14 февраля региональные власти в России наделили правом запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в «наливайках».