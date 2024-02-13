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Аналитик Мейнхард прокомментировал динамику курса биткоина

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Руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард высказался о динамике курса биткоина.
Аналитик Мейнхард прокомментировал динамику курса биткоина
  • Gettyimages.ru

«Биткоин не зря иногда называют цифровым золотом», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, с драгметаллом криптовалюту объединяет ограниченное предложение, которое заложено в самом механизме эмиссии.

Как считает Мейнхард, в перспективе ближайших лет вполне вероятен рост, и BTC по $150 тыс. — это вопрос не «если», а «когда».

Вместе с тем, отметил эксперт, в отличие от реального золота капитализация биткоина практически в три раза меньше, а волатильность значительно выше.

«Так что в рамках этого долгосрочного тренда с учётом цикличности BTC можно будет наблюдать локальные сдвиги то в одну, то в другую сторону в связи с новостным фоном», — заключил он.

Ранее доктор технических наук президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН сделал прогноз, что в 2024 году биткоин пробьёт отметку $90 тыс.

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