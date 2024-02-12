Доходность ямальских предприятий превысила триллион рублей в 2023 году

По данным Тюменьстата, ямальские компании с января по ноябрь 2023 года заработали 1 трлн 239,3 млрд рублей.

Об этом сообщает «Ямал 1».

В ведомстве уточнили, что на Ямале удельный вес прибыльных организаций составил 72,9%. Среди них 59% предприятий относятся к сфере добычи полезных ископаемых, 28% — к обрабатывающей отрасли, а 3% — все остальные.

Опередил ЯНАО другой автономный округ — Югра, предприятия которого с января по ноябрь 2023 года заработали 2 трлн 357,7 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что более 9,3 тыс. крупных и средних предприятий столицы показали прибыль по итогам первых трёх кварталов прошлого года.