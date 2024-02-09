Bloomberg: Киев готовится повышать налоги и сокращать бюджетные расходы

Из-за блокировки помощи от США украинские власти рассматривают другие варианты сохранения денежных потоков, в частности средств от Международного валютного фонда (МВФ). Для этого Киев готовится повышать налоги и сокращать бюджетные расходы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина рассматривает план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов, чтобы закрыть дыру в бюджете в попытке обеспечить поступление денег от МВФ, если важная помощь от США останется заблокированной», — отмечается в материале.

Подчёркивается, что киевские власти планируют представить свой план фонду во время визита представителей МВФ в столицу Украины на следующей неделе.

Решение повысить налоги и пойти на другие финансовые шаги связаны с тем, что Украина опасается, что совет директоров МВФ не одобрит следующую выплату кредита украинской стороне при отсутствии финансового плана.

Ранее член палаты представителей от Республиканской партии США Эндрю Клайд заявил, что помощь Украине в размере $60 млрд по новому законопроекту больше, чем бюджет корпуса морской пехоты США.