Губернатор Кондратьев: в инвестпортфеле Кубани находится 510 крупных проектов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в настоящее время в инвестиционном портфеле региона свыше 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей. Их реализация позволит создать более 103 тыс. новых рабочих мест на территории края.

Об этом информирует «Кубань 24».

«Создаём привлекательный для бизнеса инвестклимат, разрабатывая новые меры поддержки. За три года количество преференций увеличили в 2,5 раза — сейчас их 125», — заявил губернатор.

Самое привлекательное направление для инвестиций — курорты и туризм, в этой сфере находится 134 крупных проекта, подчеркнул Кондратьев. На втором месте — агропромышленный комплекс — 120 проектов.

Кроме того, активно инвестируются обрабатывающие производства и строительство.

По инвестиционной привлекательности край лидирует в ЮФО: здесь реализуется 50% от общего количества проектов, а инвесторы вкладывают в них 40% средств от общего объёма по округу, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.