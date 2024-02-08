Губернатор Кондратьев: в инвестпортфеле Кубани находится 510 крупных проектов
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Об этом информирует «Кубань 24».
«Создаём привлекательный для бизнеса инвестклимат, разрабатывая новые меры поддержки. За три года количество преференций увеличили в 2,5 раза — сейчас их 125», — заявил губернатор.
Самое привлекательное направление для инвестиций — курорты и туризм, в этой сфере находится 134 крупных проекта, подчеркнул Кондратьев. На втором месте — агропромышленный комплекс — 120 проектов.
Кроме того, активно инвестируются обрабатывающие производства и строительство.
По инвестиционной привлекательности край лидирует в ЮФО: здесь реализуется 50% от общего количества проектов, а инвесторы вкладывают в них 40% средств от общего объёма по округу, уточнили в пресс-службе краевой администрации.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.