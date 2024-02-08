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Губернатор Кондратьев: в инвестпортфеле Кубани находится 510 крупных проектов

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в настоящее время в инвестиционном портфеле региона свыше 510 крупных проектов на 2,9 трлн рублей. Их реализация позволит создать более 103 тыс. новых рабочих мест на территории края.
Губернатор Кондратьев: в инвестпортфеле Кубани находится 510 крупных проектов
  • globallookpress.com

Об этом информирует «Кубань 24».

«Создаём привлекательный для бизнеса инвестклимат, разрабатывая новые меры поддержки. За три года количество преференций увеличили в 2,5 раза — сейчас их 125», — заявил губернатор.

Самое привлекательное направление для инвестиций — курорты и туризм, в этой сфере находится 134 крупных проекта, подчеркнул Кондратьев. На втором месте — агропромышленный комплекс — 120 проектов.

Кроме того, активно инвестируются обрабатывающие производства и строительство.

По инвестиционной привлекательности край лидирует в ЮФО: здесь реализуется 50% от общего количества проектов, а инвесторы вкладывают в них 40% средств от общего объёма по округу, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице упростили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.

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