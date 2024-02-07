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ЦБ России: каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников

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Банк России опубликовал результаты опроса, согласно которому каждый десятый опрошенный россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников.
ЦБ России: каждый десятый россиянин в 2023 году пострадал от киберпреступников
  • РИА Новости

«В прошлом году стало больше людей, которые столкнулись с киберпреступниками, при этом пострадал каждый десятый. Как правило, сумма потери была менее 20 тыс. рублей», — отмечает ЦБ.

Уточняется, что, как правило, пострадавшие сообщали мошенникам данные карты и коды из смс или же сами переводили им деньги.

Примерно треть пострадавших от мошеннических действий по факту хищения денег обращались с заявлением в свой банк.

Ранее эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин посоветовал избегать слов «да» и «нет», если есть подозрение, что с вами по телефону разговаривает мошенник.

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