В ЦБ считают преждевременным говорить об устойчивом замедлении инфляции

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка опубликовал бюллетень, в котором отмечается, что пока преждевременно говорить об устойчивом тренде на замедление инфляции в стране.

«В декабре — январе текущие темпы роста потребительских цен заметно снизились. Однако они по-прежнему значимо превышают уровень 4% в пересчёте на год. Говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно», — сообщается в документе.

Вместе с этим отмечается, что аналитические показатели ценовой динамики указывают на некоторое снижение устойчивого инфляционного давления.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на выставке-форуме «Россия» заявил, что инфляцию в стране необходимо как можно скорее вернуть к целевому уровню в 4%.