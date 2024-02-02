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Путин: Россия становится самодостаточной страной

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна сделать всё для самодостаточности.
Путин: Россия становится самодостаточной страной
  • РИА Новости

«Мы сами себе и всем показали, что мы самодостаточная страна», — сказал он.

По его словам, противники России рассчитывали, что российская экономика, финансовая система и промышленность рухнут, но российскому народу удалось выстоять.

«Мы становимся самодостаточной страной и в сфере экономики, финансов, в сфере обороны и безопасности, в социальной сфере», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что величие России заключается в укреплении её суверенитета.

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