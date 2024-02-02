Путин: Россия становится самодостаточной страной
- РИА Новости
«Мы сами себе и всем показали, что мы самодостаточная страна», — сказал он.
По его словам, противники России рассчитывали, что российская экономика, финансовая система и промышленность рухнут, но российскому народу удалось выстоять.
«Мы становимся самодостаточной страной и в сфере экономики, финансов, в сфере обороны и безопасности, в социальной сфере», — добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что величие России заключается в укреплении её суверенитета.