Аналитик Терешкин спрогнозировал цены на нефть Brent $85—90 за баррель в феврале

Генеральный директор «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин выразил мнение, что в феврале 2024 года цена нефти марки Brent будет в диапазоне $85—90 за баррель.

В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что этому способствуют тренды мирового рынка, такие как растущие экономики США и Китая, а также позиция ОПЕК+ по сокращению добычи нефти членами альянса в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки.

Кроме того, по его словам, на ситуацию влияет и расширение конфликта на Ближнем Востоке.

Исходя из этого, Терешкин допустил, что цены на нефть в течение февраля «будут стремиться к верхней границе диапазона $85—90 за баррель».

Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $79 за баррель.