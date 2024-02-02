Аналитик Терешкин спрогнозировал цены на нефть Brent $85—90 за баррель в феврале
- РИА Новости
В беседе с газетой «Известия» эксперт отметил, что этому способствуют тренды мирового рынка, такие как растущие экономики США и Китая, а также позиция ОПЕК+ по сокращению добычи нефти членами альянса в 2024 году на 2,2 млн баррелей в сутки.
Кроме того, по его словам, на ситуацию влияет и расширение конфликта на Ближнем Востоке.
Исходя из этого, Терешкин допустил, что цены на нефть в течение февраля «будут стремиться к верхней границе диапазона $85—90 за баррель».
Накануне стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $79 за баррель.