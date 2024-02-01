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Песков: проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США.
Песков: проблемы российских клиентов в банках Турции связаны с давлением США
  • РИА Новости

«Да, нам известно [о сложностях для российских клиентов в банках Турции]», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона находится в состоянии активного диалога с турецкими партнёрами и коллегами по этой теме.

«Они (проблемы. — RT) вызваны совершенно беспрецедентным, неприкрытым и агрессивным давлением, которое оказывают в первую очередь представители Соединённых Штатов Америки на Турцию, турецкие компании, в том числе и финансовые», — добавил он.

Ранее СМИ писали, что некоторые турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и ужесточать требования для физлиц.

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