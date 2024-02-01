Росстат: объём газодобычи в России составил 638 млрд кубометров в 2023 году

По данным Росстата, добыча газа в России в 2023 году достигла 638 млрд куб. м.

Между тем на минувшей неделе вице-премьер по ТЭК Александр Новак называл цифру в 636,7 млрд куб. м, сообщает oilcapital.ru.

Декабрьское производство газа выросло на 3% по сравнению с тем же месяцем 2022 года — до 59,9 млрд куб. м. Кроме того, увеличился экспорт газа в Китай и Узбекистан.

Ранее стало известно, что «Газпром» в четвёртый раз за месяц обновил рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай.