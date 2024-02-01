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Аналитик Заноздрин допустил укрепление рубля до 75 за доллар в перспективе

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Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Вадим Заноздрин не исключил, что влияние ряда факторов на национальную валюту приведёт к её укреплению на отметке 75 рублей за доллар.
Аналитик Заноздрин допустил укрепление рубля до 75 за доллар в перспективе
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» он назвал одним из таких условий продление обязательной продажи валютной выручки. По словам эксперта, отмена действующего правила в текущих условиях может привести к росту цены до уровня 105 рублей за доллар.

По мнению Заноздрина, это в совокупности с другими факторами, такими как стоимость нефти и действие санкций, в итоге может привести к укреплению рубля на отметке 75.

Однако всё же более вероятный сценарий динамики национальной валюты в феврале — 95 рублей за доллар, к концу марта — 92 рубля, заключил эксперт.

Накануне, 31 января, курс доллара на Мосбирже увеличился до 90 рублей.

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