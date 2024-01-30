Группа QIWI завершила сделку по продаже российских активов.

Об этом сообщил глава QIWI plc Алексей Мащенков, пишет ТАСС.

«Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждём новых возможностей», — заявил Мащенков.

Ранее сообщалось, что QIWI продаст российские активы компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Цена сделки составит 23,8 млрд рублей.

Сооснователь Fix Price Артём Хачатрян вышел из капитала ретейлера, продав 35,2% акций.