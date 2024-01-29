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КМСП предоставила спецлимит «зонтичных» поручительств приграничным регионам

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Корпорация МСП предоставила лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования малого и среднего предпринимательства приграничных российских регионов.
КМСП предоставила спецлимит «зонтичных» поручительств приграничным регионам
  • Gettyimages.ru
  • © ijeab

Об этом сообщил гендиректор корпорации Александр Исаевич.

По его словам, в данный момент на приграничных территориях России наблюдается снижение темпов кредитования МСП.

«При этом от самих предпринимателей поступают запросы на привлечение средств в бизнес, его развитие», — добавил он.

Исаевич отметил, что воспользоваться территориальными «зонтичными» поручительствами для получения кредитов может малый и средний бизнес в Белгородской, Воронежской, Брянской, Ростовской и Курской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В июле компания «МСП Лизинг», дочерняя организация Корпорации МСП (КМСП), начала приём заявок от малого и среднего бизнеса на льготный лизинг оборудования.

При этом первая программа распространяется на микро- и малые предприятия из сферы обрабатывающих производств, а вторая рассчитана на микро-, малые и средние предприятия, вовлечённые в сферы туризма, здравоохранения, спорта, науки, креативных индустрий и IT.

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