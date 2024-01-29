В Астраханской области подвели итоги экономического развития региона за 2023 год

Заместитель председателя правительства Астраханской области Денис Афанасьев на пресс-конференции подвёл итоги развития региона за прошлый год.

Он заявил, что одним из основных проектов остаётся сфера перевозок, передаёт АБН24.

Афанасьев отметил, что грузооборот астраханских портов показал рост на 46% по итогам 2023 года. Волго-Каспийский морской судоходный канал получил проходную возможность в 4,5 м.

Также, по его словам, регион динамично осваивает средства на развитие особых экономических зон. Так, статус резидента ОЭЗ «Лотос» получили ещё три компании.

Кроме того, региональный Фонд развития промышленности в 2024 году предоставит компаниям займы на общую сумму свыше 137 млн рублей, добавил зампредседателя правительства области.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года. Он достиг 67,3 млрд рублей.