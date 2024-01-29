Аналитики спрогнозировали, каких значений курсов доллара и евро ждать в феврале

Опрошенные RT аналитики рассказали, каких значений курсов доллара и евро стоит ждать в феврале.

«В феврале доллар может стоить от 87,35 до 93,4 рубля, евро — от 94 до 101 рубля, а юань — от 12 до 12,9 рубля. На рубль будет влиять обязательная продажа валютной выручки экспортёрами. В начале месяца на рубль будут влиять итоги решения ФРС по процентной ставке, объявленного 31 января, и решения ОПЕК+ относительно дальнейших квот на добычу нефти, которое будет объявлено в первые дни февраля», — рассказал Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.

По его словам, высокие цены на нефть могут быть дополнительным плюсом для рубля.

«Решение ЦБ России сохранить ключевую ставку на уровне 16% может быть также позитивно воспринято рынком. Риск новых санкций и геополитических обострений может в то же время помешать укреплению рубля. В любом случае курс рубля будет очень волатилен в течение месяца. Никаких новых негативных факторов для рубля в феврале не просматривается, с высокой вероятностью доллар и евро на исходе зимы будут заметно ниже отметки 100 рублей», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, Сергей Раманинов, аналитик канала «Рынки Деньги Власть», отметил, что сейчас за доллар просят 89 рублей, за евро — 96,45 рубля и 12,73 рубля — за юань. По его прогнозу, в феврале доллар продолжит дорожать, пусть и незначительно.

«Полагаю, котировки будут примерно следующие: 89—91 рубль за доллар, порядка 98 рублей за евро и около 12,75 рубля за юань», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже увеличился до 90 рублей.