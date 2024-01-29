Группа ICT продала свой пакет акций Polymetal оманскому фонду

Дочерняя компания оманского государственного фонда Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) стала новым крупнейшим акционером компании Polymetal.

Об этом информирует пресс-служба Polymetal.

MDI LLC купил 113 201 189 акций Polymetal у Powerboom Investments Limited, дочерней компании ICT Holding Limited, которая ранее контролировала 23,9% акционерного капитала компании.

О завершении сделки было уведомлено 28 января 2024 года.

При этом представитель ICT Holding Константин Янаков покинул совет директоров Polymetal.

Компания ожидает, что MDI LLC выдвинет своего представителя в ближайшее время. Финансовые условия сделки не были раскрыты.

В мае 2023 года США ввели рестрикции против ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Polymetal.

В августе компания Polymetal завершила перерегистрацию в Казахстан.