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Группа ICT продала свой пакет акций Polymetal оманскому фонду

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Дочерняя компания оманского государственного фонда Mars Development and Investment LLC (MDI LLC) стала новым крупнейшим акционером компании Polymetal.
Группа ICT продала свой пакет акций Polymetal оманскому фонду
  • Gettyimages.ru
  • © Aflo Images

Об этом информирует пресс-служба Polymetal.

MDI LLC купил 113 201 189 акций Polymetal у Powerboom Investments Limited, дочерней компании ICT Holding Limited, которая ранее контролировала 23,9% акционерного капитала компании.

О завершении сделки было уведомлено 28 января 2024 года.

При этом представитель ICT Holding Константин Янаков покинул совет директоров Polymetal.

Компания ожидает, что MDI LLC выдвинет своего представителя в ближайшее время. Финансовые условия сделки не были раскрыты.

В мае 2023 года США ввели рестрикции против ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Polymetal.

В августе компания Polymetal завершила перерегистрацию в Казахстан.

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