Группа ICT продала свой пакет акций Polymetal оманскому фонду
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Об этом информирует пресс-служба Polymetal.
MDI LLC купил 113 201 189 акций Polymetal у Powerboom Investments Limited, дочерней компании ICT Holding Limited, которая ранее контролировала 23,9% акционерного капитала компании.
О завершении сделки было уведомлено 28 января 2024 года.
При этом представитель ICT Holding Константин Янаков покинул совет директоров Polymetal.
Компания ожидает, что MDI LLC выдвинет своего представителя в ближайшее время. Финансовые условия сделки не были раскрыты.
В мае 2023 года США ввели рестрикции против ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Polymetal.
В августе компания Polymetal завершила перерегистрацию в Казахстан.