Московское предприятие по выпуску косметики нарастило производство в 2023 году
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Об этом информирует телеканал «360».
Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова заявила, что столичная компания BAZE professional «запустила производство в Москве в 2022 году и начала с выпуска средств для волос, а затем разработала собственную линейку уходовой косметики».
По её словам, за период с мая по декабрь 2022 года производитель выпустил около 300 единиц продукции, а в 2023-м увеличил выпуск уже до 3 млн единиц, а также расширил ассортимент и стал производить бытовую химию.
Степанова напомнила, что в столице действует более 20 мер поддержки для бизнеса, включая субсидии и целевые займы.
Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.