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Московское предприятие по выпуску косметики нарастило производство в 2023 году

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Московский производитель уходовой косметики и бытовой химии в 2023 году нарастил объёмы производства продукции до 3 млн единиц с 300 единиц в 2022-м.
Московское предприятие по выпуску косметики нарастило производство в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал «360».

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова заявила, что столичная компания BAZE professional «запустила производство в Москве в 2022 году и начала с выпуска средств для волос, а затем разработала собственную линейку уходовой косметики».

По её словам, за период с мая по декабрь 2022 года производитель выпустил около 300 единиц продукции, а в 2023-м увеличил выпуск уже до 3 млн единиц, а также расширил ассортимент и стал производить бытовую химию.

Степанова напомнила, что в столице действует более 20 мер поддержки для бизнеса, включая субсидии и целевые займы.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.

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