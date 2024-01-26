Bloomberg: США опередили КНР в гонке за первую экономику мира в 2023 году

Соединённые Штаты опередили Китай в гонке за первую экономику мира в 2023 году. За прошедший год американский ВВП показал рост в 6,3% в номинальном выражении, а китайский — в 4,6%.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что номинальным выражением ВВП считается отсутствие поправок на инфляцию.

Как отмечается в статье, такие результаты демонстрируют более широкую тенденцию, которая заключается в том, что экономика США выходит из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в лучшем положении, чем экономика Китая.

Помимо роста ВВП, агентство обращает внимание на то, что акции американских компаний достигли в течение текущей недели рекордных максимумов, а китайские ценные бумаги столкнулись с проблемами.

Ранее в прогнозе Центра экономических и деловых исследований говорилось, что Китай может выйти на первое место в мире по объёмам ВВП не ранее 2037 года.