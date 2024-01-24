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В ЦБ заявили о снижении инфляционных ожиданий россиян в январе

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Центробанк России опубликовал материалы, в которых говорится, что инфляционные ожидания населения страны в январе снизились до 12,7% с 14,2% в декабре.
В ЦБ заявили о снижении инфляционных ожиданий россиян в январе
  • РИА Новости

Также ТАСС, ссылаясь на материалы финансового регулятора, указывает, что наблюдаемая инфляция среди тех, кто имеет сбережения, в январе составила 14%, снизившись с декабря на 0,5 п. п.

При этом наблюдаемая инфляция среди тех, кто не имеет сбережений, также снизилась с 19% в декабре до 18,2% в январе.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на выставке-форуме «Россия» заявил, что инфляцию в стране необходимо как можно скорее вернуть к целевому уровню в 4%.

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