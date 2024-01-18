Подмосковная ОЭЗ «Дубна» привлекла 12 новых резидентов в 2023 году

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщили, что в 2023 году 12 новых резидентов стали участниками особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна».

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что одиннадцать компаний уже заключили соответствующие соглашения, ещё одно находится на стадии подписания.

Новые резиденты планируют инвестировать в запуск своих предприятий в общей сложности 14,2 млрд рублей.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года. Он достиг 67,3 млрд рублей.