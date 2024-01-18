Орешкин рассказал, что в России ведётся работа по снижению инфляции
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По его словам, об этом на совещании говорил и президент России Владимир Путин.
«И правительство, и Центральный банк как раз сконцентрированы на том, чтобы тот всплеск инфляции, который мы видели в конце прошлого года, в том числе связанный с динамикой валютного курса, чтобы этот всплеск остался позади и мы вышли на те целевые уровни, которые Центральным банком поставлены», — цитирует помощника президента сайт kp.ru.
Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на выставке-форуме «Россия» заявил, что инфляцию в стране необходимо как можно скорее вернуть к целевому уровню в 4%.