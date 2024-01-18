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Орешкин рассказал, что в России ведётся работа по снижению инфляции

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Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что в правительстве и ЦБ идёт работа, направленная на снижение уровня инфляции до намеченных ранее целевых показателей.
Орешкин рассказал, что в России ведётся работа по снижению инфляции
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

По его словам, об этом на совещании говорил и президент России Владимир Путин.

«И правительство, и Центральный банк как раз сконцентрированы на том, чтобы тот всплеск инфляции, который мы видели в конце прошлого года, в том числе связанный с динамикой валютного курса, чтобы этот всплеск остался позади и мы вышли на те целевые уровни, которые Центральным банком поставлены», — цитирует помощника президента сайт kp.ru.

Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на выставке-форуме «Россия» заявил, что инфляцию в стране необходимо как можно скорее вернуть к целевому уровню в 4%.

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