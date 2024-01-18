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Орешкин: объём импорта в Россию товаров и услуг достиг 33 трлн рублей

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Помощник президента России Максим Орешкин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что объём импорта товаров и услуг в стране увеличился до 33 трлн рублей.
Орешкин: объём импорта в Россию товаров и услуг достиг 33 трлн рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

«Это огромная цифра, это позволяет российским компаниям занимать новые позиции, качественное — сразу занимает рынок», — цитирует Орешкина сайт kp.ru.

По его словам, на российском рынке также есть ниши, которые ещё предстоит заполнить. Среди них он выделил туризм.

Помощник президента отметил, что российским регионам есть что предложить и компании должны быстро осваивать как существующий спрос, так и новый.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.

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