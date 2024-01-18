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В Тюменской области индекс промпроизводства вырос почти на 10% в 2023 году

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По данным Тюменьстата, индекс промышленного производства Тюменской области вырос на 9,6% по итогам 11 месяцев 2023 года.
В Тюменской области индекс промпроизводства вырос почти на 10% в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом информирует URA.RU.

«Индекс промышленного производства в Тюменской области с января по ноябрь 2023 года к соответствующему периоду 2022 года составил 109,6%», — говорится в сообщении ведомства.

В сфере добычи полезных ископаемых индекс производства составил 100,3% за указанный период, в обрабатывающем производстве — на 114,1%, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений — 113,8%.

Снижение индекса отмечено лишь в области обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также в сфере кондиционирования воздуха — 96,5%.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что объёмы промышленного производства в городе выросли более чем в два раза за последние пять лет.

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