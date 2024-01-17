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Решетников заявил об адаптации экономики России к внешнеэкономическим условиям

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил об адаптации российской экономики к внешнеэкономическим условиям.
Решетников заявил об адаптации экономики России к внешнеэкономическим условиям
  • РИА Новости

«Российская экономика не только адаптировалась к новым внешнеэкономическим условиям, но и успешно развивается», — сказал он.

Решетников отметил, что после переоценки данных за прошлые годы ведомство ожидает, что рост экономики за 2023 год составит в итоге 3,5% ВВП, а может и выше.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всё больше крепнет, вопреки действиям и ожиданиям противников страны.

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