Решетников заявил об адаптации экономики России к внешнеэкономическим условиям

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил об адаптации российской экономики к внешнеэкономическим условиям.

«Российская экономика не только адаптировалась к новым внешнеэкономическим условиям, но и успешно развивается», — сказал он.

Решетников отметил, что после переоценки данных за прошлые годы ведомство ожидает, что рост экономики за 2023 год составит в итоге 3,5% ВВП, а может и выше.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всё больше крепнет, вопреки действиям и ожиданиям противников страны.