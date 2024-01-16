Московская компания произвела композитные изделия для 30 мостов в 2023 году

Компания-резидент ОЭЗ «Технополис Москва» произвела композитные изделия для более чем 30 мостов и путепроводов на федеральной трассе М-4 «Дон» в 2023 году.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что объём изделий, выпущенных «Нанотехнологическим центром композитов», увеличился более чем в два раза в 2023 году. Общая стоимость выпущенной продукции оценивается в 2,1 млрд рублей.

Как уточнил министр, продукцию на основе современных материалов используют на значимых инфраструктурных объектах страны, включая мосты, путепроводы, жилые дома, торговые центры, гидротехнические сооружения и объекты энергетики.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что совокупный оборот резидентов Московского инновационного кластера (МИК) с 2019 по 2022 год превысил 42 трлн рублей.