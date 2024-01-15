Аналитики рассказали, как изменятся курсы доллара и евро в ближайшие дни

Опрошенные RT аналитики рассказали, как будут меняться значения курсов доллара и евро в ближайшее время.

По словам Владислава Антонова, финансового аналитика BitRiver, есть несколько факторов, которые обеспечивают рост курса рубля в последние несколько дней.

«На прошлой неделе вновь возобновился приток валютной выручки от экспортёров, выросли цены на нефть, Минфин России начал продавать валюту в рамках бюджетного правила впервые с августа прошлого года», — объяснил эксперт.

По его прогнозу, если в скором времени настроения на рынке не изменятся, то вполне вероятно увидеть рост рубля к доллару до 86 рублей, евро — до 94 рублей, юаня — до 12 рублей.

«Если торговый день закроется выше 87,65 рубля за доллар, то, скорее всего, от него начнётся восходящая коррекция по доллару. Всё-таки доллар дорожает и оказывает давление на рубль», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ fam Properties, заявил, что начало года — традиционно низкий сезон, спрос на валюту у туристов и бизнеса заметно падает после окончания новогодних праздников.

«При этом экспортёры активно продают валютную выручку. Таким образом, разница между спросом и предложением растёт. Добавим сюда обострение конфликта на Ближнем Востоке, которое толкает вверх нефтяные цены, и получаем суммарно отличные условия для укрепления рубля. Сейчас за доллар просят 87,96 рубля, за евро — 96,33 рубля и 12,5 рубля за юань. Полагаю, в ближайшую неделю тренд на укрепление нашей нацвалюты сохранится и мы сможем увидеть котировки в диапазоне порядка 86 рублей за доллар, около 95 рублей за евро и 12,3—12,5 рубля за юань», — пояснил аналитик.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов на Мосбирже снизился до 96 рублей впервые с ноября прошлого года.