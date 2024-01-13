Швейцарский банк Cramer & Cie SA закрыл представительство в России
Швейцарский банк Cramer & Cie SA закрыл представительство в России, ЦБ исключил его из реестра аккредитованных представительств иностранных банков в России.
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Согласно информации в реестре Банка России, Cramer & Cie SA получил аккредитацию в России в 2018 году.
Ранее швейцарские власти присоединились к 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза.
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