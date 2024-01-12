Оборот общепита Удмуртии достиг 17 млрд рублей за 11 месяцев прошлого года

По данным Удмуртстата, оборот предприятий общественного питания Удмуртии за 11 месяцев 2023 года достиг 17 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем за тот же период 2022-го.

Об этом сообщает izhlife.ru.

Оборот розничной торговли в Удмуртии по итогам января — ноября 2023 года вырос на 4,1% — до 302 млрд рублей, оптовой — на 18,2%, до 444 млрд.

В сообщении отмечается, что оборот оптовой торговли более чем наполовину (53,5%) формировался за счёт субъектов малого предпринимательства.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что товарооборот между Москвой и Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос более чем на 50% с января по сентябрь 2023 года.