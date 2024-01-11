RT в Telegram
Подпишись

Аналитик допустил снижение курса доллара до 85 рублей

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Опрошенные RT аналитики прокомментировали данные, согласно которым курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей впервые с 29 декабря 2023 года.
Аналитик допустил снижение курса доллара до 85 рублей
  • РИА Новости

Сергей Раманинов, аналитик «Рынки Деньги Власть», допустил, что рубль может ещё укрепиться в ближайшее время.

«Но не слишком — до 85 рублей за доллар. ЦБ России в январе-феврале в разы нарастит продажи валюты — также фактор за возможное укрепление рубля», — объяснил собеседник RT.

В свою очередь, Борис Ушерович, независимый финансовый аналитик, добавил, что на курс доллара влияют такие факторы, как мировые цены на нефть, денежно-кредитная политика государства, а также общая экономическая неопределённость.

«С учётом нынешней ключевой ставки ЦБ России и принимаемых кабмином административных мер, полагаю, в ближайшее время можно ожидать сохранения тренда. Сегодня доллар торгуется по 89,9 рубля, евро — по 98,73 рубля и юань — по 12,68 рубля. Если в ближайшее время не произойдёт новых значительных потрясений в геополитической или макроэкономической сферах, до весны можно ожидать курсы валют в следующем коридоре: 87—95 рублей за доллар, 98—103 рублей за евро и порядка 12,7 рубля за юань», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что курс доллара на Мосбирже опустился до 89 рублей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить