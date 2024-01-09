Аналитики спрогнозировали значения курсов доллара и евро в ближайшее время

Опрошенные RT аналитики рассказали, как будут меняться значения курсов доллара и евро в ближайшее время.

Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», отметил, что после праздников инвесторы и трейдеры с энтузиазмом возвратились на торги на Московской бирже, «внушая оптимизм относительно доллара, который может уступить свои позиции».

«Факторы, которые могут повлиять на рубль в январе, это в том числе вызывающая оптимизм обязательная продажа валютной выручки экспортёрами, данные по сальдо торгового баланса, бюджетная политика, потенциальное повышение цен на энергоносители, а также стабилизация геополитической обстановки. Хотя влияние высокой инфляции, геополитического напряжения, санкций и колебаний цен на энергоносители может оказать давление на рубль, уверенный подъём экономического роста, возобновление операций Центрального банка на валютном рынке с привлечением средств Фонда национального благосостояния и постоянный интерес со стороны импортёров в валюте внушают оптимизм», — добавил он.

По его прогнозу, после новогодних праздников российская валюта, скорее всего, продолжит укрепление.

«Прогнозируем, что в ближайшие две недели рубль будет колебаться в диапазоне 87,65—93 рубля за доллар», — заключил собеседник RT.

В свою очередь, как отметил Валерий Тумин, директор рынков России и СНГ fam Properties, в ближайший квартал на фоне общей неопределённости на мировом рынке западные валюты «ждёт проверка на прочность».

«А значит, до весны мы вполне сможем увидеть котировки в следующем коридоре: 85—87 рублей за доллар, 95—96 рублей за евро и около 12,5 рубля за юань. Однако ближе к лету этот тренд утратит силу, и иностранные валюты пойдут в рост», — заявил он.

Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 90 рублей впервые с 29 декабря 2023 года.