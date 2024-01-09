Bloomberg предрёк новые торговые войны из-за роста производства в Китае

Решение властей Китая сконцентрироваться в экономической сфере на производстве, а не на секторе недвижимости может привести к новым торговым войнам страны с Соединёнными Штатами, Европой и другими государствами.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, Пекин принял решение о большем вложении в производство, а не в недвижимость на фоне экономических проблем.

Отмечается, что принятая стратегия помогает Китаю избегать рецессии по примеру той, которая произошла в США в 2008 году. При этом подобная политика Пекина может привести к дисбалансам, которые могут спровоцировать рост напряжённости в глобальной торговле КНР с другими государствами.

Агентство напоминает, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен увидела в «избыточных мощностях Китая» в ряде отраслей угрозу, которая может подорвать европейскую промышленную базу. Аналогичное заявление было сделано и главой Минфина США Джанет Йеллен.

«Проблема в том, что существует большой вопрос, насколько остальной мир будет мириться с постоянно растущим профицитом торгового баланса Китая. И вы уже начинаете видеть некоторую протекционистскую реакцию», — резюмировал автор.

Ранее СМИ писали, что Китай может выйти на первое место в мире по объёмам ВВП не ранее 2037 года.