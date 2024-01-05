ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank
- РИА Новости
Об этом заявила пресс-служба организации.
«ABHH требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путём принудительной национализации», — отмечается в заявлении.
За национализацию своих активов компания хочет получить $1 млрд. В качестве правового основания для иска указывает договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и киевскими властями о взаимном привлечении и защите инвестиций.
В декабре 2022 года власти начали процедуру национализации «Альфа-банка», который после ребрендинга стал Sense Bank.