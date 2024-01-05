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ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

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Люксембургский ABH Holdings намерен через суд взыскать $1 млрд с украинских властей в связи с национализацией Киевом Sense Bank.
ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank
  • РИА Новости

Об этом заявила пресс-служба организации.

«ABHH требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путём принудительной национализации», — отмечается в заявлении.

За национализацию своих активов компания хочет получить $1 млрд. В качестве правового основания для иска указывает договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и киевскими властями о взаимном привлечении и защите инвестиций.

В декабре 2022 года власти начали процедуру национализации «Альфа-банка», который после ребрендинга стал Sense Bank.

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