ABH Holdings решил взыскать с Украины $1 млрд за национализацию Sense Bank

Люксембургский ABH Holdings намерен через суд взыскать $1 млрд с украинских властей в связи с национализацией Киевом Sense Bank.

Об этом заявила пресс-служба организации.

«ABHH требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путём принудительной национализации», — отмечается в заявлении.

За национализацию своих активов компания хочет получить $1 млрд. В качестве правового основания для иска указывает договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и киевскими властями о взаимном привлечении и защите инвестиций.

В декабре 2022 года власти начали процедуру национализации «Альфа-банка», который после ребрендинга стал Sense Bank.