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Аналитик Юшков: высокие цены на газ в Европе — следствие ошибочной политики ЕС

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков выразил мнение, что высокая цена газа в Европе обусловлена ошибочной энергетической политикой Запада, санкциями против России и национализацией её активов.
Аналитик Юшков: высокие цены на газ в Европе — следствие ошибочной политики ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

В беседе с газетой «Известия» он отреагировал на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, который заявил, что в Европе искусственно разрушают спрос на газ.

«Искусственное разрушение спроса — это когда из-за каких-то политических решений сокращается потребление газа… Россия сократила объёмы поставки трубопроводного газа, о чём говорит Миллер, из-за того, что возникли проблемы фактически на каждом из газопроводов», — отметил Юшков.

По словам аналитика, газовый кризис в Европе начался ещё в 2021 году, что фактически ведёт к деиндустриализации, так как многие предприятия закрываются из-за высоких цен на газ.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с телеканалом«Звезда» прокомментировал сообщения о выходе Анголы из ОПЕК.

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