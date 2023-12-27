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Россия планирует ограничить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан

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Россельхознадзор собирается ввести ограничения на транзит по территории России в Казахстан птицеводческой продукции из Соединённых Штатов.
Россия планирует ограничить транзит птицеводческой продукции из США в Казахстан
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Как сказано в материале, российское ведомство считает необходимым ввести временные ограничения на транзит по территории России в Казахстан всей птицеводческой продукции из Соединённых Штатов.

Уточняется, что в прошлом году объём таких поставок составил 23 тыс. т, а в этом — снизился до 15 тыс. т.

Источник предположил, что данное решение рассматривают с целью защиты России и Казахстана от заноса высокопатогенного гриппа птиц, так как эпизоотическая ситуация по этому заболеванию в Соединённых Штатах в данный момент нестабильна.

В конце ноября стало известно, что вспышку высокопатогенного вируса птичьего гриппа выявили во Франции. Недуг поразил одно из животных на ферме, которая специализируется на выращивании индейки.

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