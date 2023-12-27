Новак: потребление газа в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 4%

Рост потребления газа в России по итогам 2023 года составит около 4%, потребление нефтепродуктов вырастет на 2,7—2,8%. Такими прогнозами поделился российский вице-премьер Александр Новак.

В эфире телеканала «Россия 24» Новак уточнил, что рост потребления газа в стране учитывает как потребление со стороны населения, так и со стороны промышленных предприятий.

«Мы видим рост потребления нефтепродуктов примерно на 2,7—2,8%. Это всё говорит о положительных изменениях именно в экономике нашей страны», — добавил он.

Помимо этого, Новак сообщил, что цена нефти в 2024 году может находиться в диапазоне от $80 до $85 за баррель.