Аналитик Бабин не исключил укрепление доллара до 92,5—94,5 рубля в январе

Эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин выразил мнение, что доллар до конца года будет находиться в диапазоне 92—94 рублей, а в следующем месяце его ждёт незначительное укрепление.

В беседе с Life.ru он обратил внимание на то, что в январе обычно мало каких-либо запланированных событий, способных ощутимо повлиять на курс рубля.

«Сейчас на динамику курса рубля в основном влияет конъюнктура рынка сырья. Она с определённым лагом во времени изменяет объём валютной выручки российских экспортёров, что в итоге определяет уровень притока иностранной валюты на внутренний рынок», — объяснил Бабин.

По его мнению, доллар способен до конца следующего месяца подняться в диапазоне 92,5—94,5 рубля.

Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о выходе Анголы из ОПЕК.