Аналитик Бабин не исключил укрепление доллара до 92,5—94,5 рубля в январе
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В беседе с Life.ru он обратил внимание на то, что в январе обычно мало каких-либо запланированных событий, способных ощутимо повлиять на курс рубля.
«Сейчас на динамику курса рубля в основном влияет конъюнктура рынка сырья. Она с определённым лагом во времени изменяет объём валютной выручки российских экспортёров, что в итоге определяет уровень притока иностранной валюты на внутренний рынок», — объяснил Бабин.
По его мнению, доллар способен до конца следующего месяца подняться в диапазоне 92,5—94,5 рубля.
Ранее директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщения о выходе Анголы из ОПЕК.