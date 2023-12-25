Аналитик Шнейдерман: рубль испытывает давление перед новогодними праздниками

Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», рассказал в беседе с RT, как будет меняться курс евро в ближайшее время.

«На фоне ожидаемого смягчения политики ФРС США с начала декабря доллар продолжает сдавать позиции к ведущим мировым валютам. При этом позиции евро к доллару продолжают усиливаться — за несколько недель евро подорожал к доллару почти на 3%. ЕЦБ пока не планирует смягчать денежно-кредитную политику. Несмотря на видимые сложности еврозоны, позиции евро сегодня остаются привлекательными для инвесторов», — отметил собеседник RT.

По его словам, традиционно рубль испытывает давление в преддверии новогодних праздников, спрос на иностранную валюту в этот период растёт, и вместе с ним заметна высокая волатильность.

«На фоне начинающегося на этой неделе налогового периода вряд ли курс евро превысит 102,5 рубля к концу года», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября.