Решетников рассказал о ситуации в различных отраслях экономики России
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
«Достойные результаты показывает обрабатывающая промышленность. Также хорошо растут сельское хозяйство и пищевая отрасль. Неплохо себя чувствует и добыча полезных ископаемых, хотя, например, у нефтяников сохраняются свои ограничения, связанные с выполнением сделки ОПЕК+», — отметил он.
Вместе с этим Решетников указал на определённые сложности, которые остаются у работающих в газовой промышленности: по некоторым показателям отрасль ещё не восстановилась.
«Однако в целом экономика уже превысила уровень I квартала 2022 года (тогда она была на пике) и продолжает расти», — добавил министр.
Подробнее в полном интервью RT.