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Решетников рассказал о ситуации в различных отраслях экономики России

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников рассказал в интервью RT о ситуации в различных отраслях российской экономики.
Решетников рассказал о ситуации в различных отраслях экономики России
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«Достойные результаты показывает обрабатывающая промышленность. Также хорошо растут сельское хозяйство и пищевая отрасль. Неплохо себя чувствует и добыча полезных ископаемых, хотя, например, у нефтяников сохраняются свои ограничения, связанные с выполнением сделки ОПЕК+», — отметил он.

Вместе с этим Решетников указал на определённые сложности, которые остаются у работающих в газовой промышленности: по некоторым показателям отрасль ещё не восстановилась.

«Однако в целом экономика уже превысила уровень I квартала 2022 года (тогда она была на пике) и продолжает расти», — добавил министр.

Подробнее в полном интервью RT.

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