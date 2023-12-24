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Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции ряда компаний

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Президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил Росбанку выкупить акции у французской Societe Generale ряда публичных компаний.
Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции ряда компаний
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом Росбанк сделок по приобретению принадлежащих компании Сосьете Женераль (Societe Generale)», — указывается в распоряжении.

Уточняется, что речь о таких компаниях, как ВТБ, Россети, Русгидро, «Газпром» и т.д.

Ранее Путин одобрил ООО «ПромАвтоКонсалт» приобретение российского бизнеса немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler.

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