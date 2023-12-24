Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции ряда компаний
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Разрешить совершение публичным акционерным обществом Росбанк сделок по приобретению принадлежащих компании Сосьете Женераль (Societe Generale)», — указывается в распоряжении.
Уточняется, что речь о таких компаниях, как ВТБ, Россети, Русгидро, «Газпром» и т.д.
Ранее Путин одобрил ООО «ПромАвтоКонсалт» приобретение российского бизнеса немецкого производителя автокомпонентов Schaeffler.