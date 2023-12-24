Набиуллина признала необходимость повышения ключевой ставки ещё весной

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевую ставку нужно было начать поднимать ещё весной.

Об этом пишет РБК.

Как сказано в материале, инфляционное давление начало расти во второй половине 2023 года и в данный момент темп роста цен достаточно высокий.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой и надо было повышать ставку раньше», — отметила Набиуллина.

При этом отвечая на вопрос, когда ЦБ стоило перейти к ужесточению ДКП, она заявила: «Например, весной».

15 декабря Набиуллина сообщила, что Банк России близок к завершению цикла повышения ставки.

Она также заявила, что ЦБ не ожидает рецессии в российской экономике в 2024 году.