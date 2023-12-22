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Специалист Кулагин прокомментировал сообщения о выходе Анголы из ОПЕК

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Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин прокомментировал сообщения о выходе Анголы из ОПЕК.

«Это кардинально на ситуацию не повлияет, но в целом, конечно, возможности влияния ОПЕК на рынок существенно сократятся», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, для Анголы такое решение может иметь и преимущества, и недостатки. К первым относится возможность зарабатывать, пользуясь ситуацией на мировом рынке нефти.

«Минус состоит в том, что недостаточно информации по рынку и ограничена способность договариваться с другими странами в плане координации действий», — считает Кулагин.

Он добавил, что ОПЕК — это механизм консультаций и договорённостей, согласованного видения развития рынков.

Ранее стало известно, что стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE начала снижаться на фоне сообщений о выходе Анголы из ОПЕК.

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