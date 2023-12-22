Аналитик Ушерович спрогнозировал рост цен на нефть Urals

Независимый финансовый аналитик Борис Ушерович в беседе с RT рассказал, как будут меняться цены на нефть в ближайшее время.

Как напомнил аналитик, Ангола уже долгое время не исполняла своих обязательств по добыче нефти и в итоге приняла решение выйти из состава ОПЕК.

«Игроки рынка увидели в этом очередную дестабилизацию ситуации, и цены на нефть ускорили снижение. Сегодня стоимость фьючерсов Brent с поставкой в феврале на лондонской бирже ICE — $78,97 за баррель. Фьючерсы WTI на Нью-Йоркской товарной бирже опустились до $73,55 за баррель», — пояснил эксперт.

При этом, по мнению Ушеровича, российской нефти это «пошло на пользу».

«Сейчас Urals торгуется на уровне $63,12 за баррель. И с учётом проседания мировых котировок в ближайшее время возможен дальнейший восходящий тренд. Хотя октябрьских максимумов мы, скорее всего, не увидим. На мой взгляд, до Нового года Brent будет колебаться в районе $77 за баррель, WTI — $72—72,5 за баррель, а Urals — до $64—67 за баррель», — добавил собеседник RT.

Как объяснил специалист, в моменте Brent дорожает незначительно, общая динамика пока нисходящая.

«Urals же, как правило, торгуется с дисконтом к эталонному сорту нефти, однако в последнее время из-за экономического противостояния России и Запада российские углеводороды реагируют ростом на затруднения мирового нефтяного рынка. Этот эффект мы видим и сейчас», — заключил Ушерович.

Ранее стало известно, что стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE начала снижаться на фоне сообщений о выходе Анголы из ОПЕК.